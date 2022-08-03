Ангел в сердце (сериал, 2012) смотреть онлайн

1985 год. Небольшой городок на берегу моря. Ксения и Петр заканчивают школу. Они любят друг друга с первого класса и мечтают пожениться. Осталось только подготовить родителей. Но в семье Ксении случается несчастье: ее отцу, начальнику строительного треста, причастному к серьезным махинациям, грозит большой тюремный срок и конфискация имущества. Старый мамин знакомый, местный партийный руководитель Григорий Дмитриевич, соглашается помочь, но при одном условии: Ксения должна выйти замуж за его сына Дмитрия, студента художественного училища. Ради спасения отца, Ксения принимает условия сделки. Петр не может поверить в предательство любимой. Он не знает, что судьбе будет угодно через много лет вновь свести их вместе…

