Ангел в сердце (сериал, 2012) смотреть онлайн
9.22012, Ангел в сердце 1 сезон
Мелодрама18+
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О сериале
1985 год. Небольшой городок на берегу моря. Ксения и Петр заканчивают школу. Они любят друг друга с первого класса и мечтают пожениться. Осталось только подготовить родителей. Но в семье Ксении случается несчастье: ее отцу, начальнику строительного треста, причастному к серьезным махинациям, грозит большой тюремный срок и конфискация имущества. Старый мамин знакомый, местный партийный руководитель Григорий Дмитриевич, соглашается помочь, но при одном условии: Ксения должна выйти замуж за его сына Дмитрия, студента художественного училища. Ради спасения отца, Ксения принимает условия сделки. Петр не может поверить в предательство любимой. Он не знает, что судьбе будет угодно через много лет вновь свести их вместе…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Елена
Николаева
- ДПАктёр
Даниил
Певцов
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актриса
Анна
Михайловская
- ОДАктриса
Ольга
Дроздова
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Борис
Каморзин
- АЗСценарист
Алексей
Зернов
- НЩСценарист
Николай
Щербаков
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- ТСХудожница
Татьяна
Смирнова
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- НДКомпозитор
Николай
Добкин
- ТСКомпозитор
Татьяна
Сирош