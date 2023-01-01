Биография

Владимир Щегольков — российский режиссер, продюсер и сценарист. Родился в Москве 2 июля 1972 года. После школы Владимир поступил на актерский факультет ВГИКа, который окончил в 1995 году. Еще будучи студентом, он сыграл главную роль в драме Виллена Новака «Дикая любовь». Несмотря на успешный дебют Щегольков не захотел строить актерскую карьеру и поступил на режиссерский факультет в тот же ВГИК. В 1998-м кинодеятель заступил на пост креативного продюсера «MTV Россия», где проработал год. Дебют Владимира Щеголькова в качестве постановщика случился в 2001 году — это была комедия «С днем рождения, Лола!» с Сергеем Астаховым. Далее последовала работа над сериалами «Москва. Центральный округ» и «Виола Тараканова». Самыми успешными режиссерскими проектами Щеголькова можно считать криминальную драму «Забытый» 2011 года и трагикомедию «Везет» 2021 года.