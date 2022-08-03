Ангел в сердце (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Ангел в сердце. Серия 4
9.22012, Ангел в сердце. Серия 4
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лето 1985 года. Ксения и Петр заканчивают школу в приморском городе. Они любят друг друга с первого класса. И теперь, когда впереди взрослая жизнь, серьезно думают о свадьбе. Но в семье Ксении случается несчастье - папа, начальник строительного треста, замешан в деле о финансовых махинациях, и ему грозит серьезный уголовный срок и конфискация имущества. Помочь может старый мамин знакомый, местный партийный руководитель Григорий Дмитриевич. Но он выдвигает неожиданное условие: помощь будет, если мама Ксении выдаст свою дочку замуж за его сына Дмитрия, студента московского художественного училища...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

