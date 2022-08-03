WinkСериалыАнгел в сердце1-й сезон4-я серия
Ангел в сердце (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.22012, Ангел в сердце. Серия 4
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лето 1985 года. Ксения и Петр заканчивают школу в приморском городе. Они любят друг друга с первого класса. И теперь, когда впереди взрослая жизнь, серьезно думают о свадьбе. Но в семье Ксении случается несчастье - папа, начальник строительного треста, замешан в деле о финансовых махинациях, и ему грозит серьезный уголовный срок и конфискация имущества. Помочь может старый мамин знакомый, местный партийный руководитель Григорий Дмитриевич. Но он выдвигает неожиданное условие: помощь будет, если мама Ксении выдаст свою дочку замуж за его сына Дмитрия, студента московского художественного училища...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Елена
Николаева
- ДПАктёр
Даниил
Певцов
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актриса
Анна
Михайловская
- ОДАктриса
Ольга
Дроздова
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Борис
Каморзин
- АЗСценарист
Алексей
Зернов
- НЩСценарист
Николай
Щербаков
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- ТСХудожница
Татьяна
Смирнова
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- НДКомпозитор
Николай
Добкин
- ТСКомпозитор
Татьяна
Сирош