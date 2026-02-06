Крутые повороты (сериал, 2026) смотреть онлайн

Начальница ремонтной фирмы теряет надежду на спокойную жизнь после того, как ее сын сбивает жену прокурора и попадает в колонию. Трогательная мелодрама «Крутые повороты» — сериал о том, как легко стать жертвой манипуляции.



Елена Абрамова — руководительница хорошо зарекомендовавшей себя ремонтной компании. Ее обожают подчиненные, у нее есть большой дом и любящий сын Женя, но нет партнера, на которого она могла бы положиться. Тут за Еленой начинает ухаживать ее новый заместитель Анатолий — галантный мужчина в расцвете сил, пораженный достижениями своей начальницы. Мечты Елены о счастливой личной жизни рушатся, когда Женя вместе с невестой попадают в ДТП: он при странных обстоятельствах насмерть сбивает жену местного прокурора и отправляется в колонию. Отчаявшаяся Елена, возвращаясь домой после неудавшейся встречи с сыном, внезапно сталкивается с Семеном — лесником, который устроил переполох в ее офисе чуть ранее. Мужчина, которого она до этого считала опасным, оказывается добрым и понимающим и даже готов прийти на помощь.



Куда приведет Елену судьба, вы узнаете, когда будете смотреть «Крутые повороты» онлайн на Wink.

