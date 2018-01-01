Wink
Сериалы
Крутые повороты
Актёры и съёмочная группа сериала «Крутые повороты»

Актёры и съёмочная группа сериала «Крутые повороты»

Режиссёры

Алёна Райнер

Режиссёр

Актёры

Дарья Калмыкова

АктрисаЕлена
Юрий Батурин

АктёрЖивенко
Руслан Ягудин

АктёрСемён

Сценаристы

Ольга Гурова

Сценарист

Продюсеры

Виктор Будилов

Продюсер
Татьяна Огородникова

Продюсер
Галина Лифанова

Продюсер
Людмила Жигалова

Продюсер
Ирина Путятина

Продюсер
Александр Пилипец

Продюсер
Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Продюсер

Операторы

Руслан Зубаиров

Оператор

Композиторы

Андрей Климинов

Композитор