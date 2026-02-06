Крутые повороты. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Крутые повороты
1-й сезон
4-я серия
9.22026, Крутые повороты. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Крутые повороты (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Начальница ремонтной фирмы теряет надежду на спокойную жизнь после того, как ее сын сбивает жену прокурора и попадает в колонию. Трогательная мелодрама «Крутые повороты» — сериал о том, как легко стать жертвой манипуляции.

Елена Абрамова — руководительница хорошо зарекомендовавшей себя ремонтной компании. Ее обожают подчиненные, у нее есть большой дом и любящий сын Женя, но нет партнера, на которого она могла бы положиться. Тут за Еленой начинает ухаживать ее новый заместитель Анатолий — галантный мужчина в расцвете сил, пораженный достижениями своей начальницы. Мечты Елены о счастливой личной жизни рушатся, когда Женя вместе с невестой попадают в ДТП: он при странных обстоятельствах насмерть сбивает жену местного прокурора и отправляется в колонию. Отчаявшаяся Елена, возвращаясь домой после неудавшейся встречи с сыном, внезапно сталкивается с Семеном — лесником, который устроил переполох в ее офисе чуть ранее. Мужчина, которого она до этого считала опасным, оказывается добрым и понимающим и даже готов прийти на помощь.

Куда приведет Елену судьба, вы узнаете, когда будете смотреть «Крутые повороты» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг