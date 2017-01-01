Сердечная недостаточность (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь матери-одиночки Алены подчинена одной цели - найти деньги на операцию на сердце для своей четырехлетней дочери. К сожалению, ни отец-пенсионер, ни возлюбленный Дима не могут ей помочь. Алена решается на отчаянный шаг - стать суррогатной матерью для своей начальницы, Клавдии Сергеевны, ко�торая давно и безуспешно лечится от бесплодия. Алена заключает договор с Клавдией. Узнав об этом, Дима порывает с ней. А вскоре Алена узнает, что уже беременна от Димы. Отчаявшаяся Клавдия просит Алену отдать ей своего ребенка…



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