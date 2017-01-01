Сердечная недостаточность (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.62017, Сердечная недостаточность
Мелодрамы, Драмы93 мин12+
Сюжет
Жизнь матери-одиночки Алены подчинена одной цели - найти деньги на операцию на сердце для своей четырехлетней дочери. К сожалению, ни отец-пенсионер, ни возлюбленный Дима не могут ей помочь. Алена решается на отчаянный шаг - стать суррогатной матерью для своей начальницы, Клавдии Сергеевны, ко�торая давно и безуспешно лечится от бесплодия. Алена заключает договор с Клавдией. Узнав об этом, Дима порывает с ней. А вскоре Алена узнает, что уже беременна от Димы. Отчаявшаяся Клавдия просит Алену отдать ей своего ребенка…
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СБРежиссёр
Сергей
Борчуков
- ИВАктриса
Ирина
Вальц
- ОЧАктриса
Ольга
Чудакова
- Актёр
Сергей
Горобченко
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- ВВАктриса
Вероника
Волоха
- Актёр
Иван
Жидков
- ЮДАктриса
Юлия
Долготович
- ЖПАктриса
Жанна
Пугачева
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- КТАктёр
Константин
Третьяков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- АКОператор
Алексей
Карпухин