Сердечная недостаточность
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Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.62017, Сердечная недостаточность
Мелодрамы, Драмы93 мин12+

Сюжет

Жизнь матери-одиночки Алены подчинена одной цели - найти деньги на операцию на сердце для своей четырехлетней дочери. К сожалению, ни отец-пенсионер, ни возлюбленный Дима не могут ей помочь. Алена решается на отчаянный шаг - стать суррогатной матерью для своей начальницы, Клавдии Сергеевны, которая давно и безуспешно лечится от бесплодия. Алена заключает договор с Клавдией. Узнав об этом, Дима порывает с ней. А вскоре Алена узнает, что уже беременна от Димы. Отчаявшаяся Клавдия просит Алену отдать ей своего ребенка…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
7.4 IMDb