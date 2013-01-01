Берега (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Таня, простая девушка из маленькой деревни, учится в выпускном классе. После смерти родителей ее в строгости воспитывает бабушка, и Таня мечтает вырваться из-под опеки и ощутить вкус свободы. Но первая любовь героини оказывается совсем не такой, как ей мечталось. Девушка беременеет от своего одноклассника Сергея, и вскоре оказывается, что никому, кроме нее самой, ребенок не нужен.



