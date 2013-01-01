Берега (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Берега. Часть 2
Мелодрама12+
Таня, простая девушка из маленькой деревни, учится в выпускном классе. После смерти родителей ее в строгости воспитывает бабушка, и Таня мечтает вырваться из-под опеки и ощутить вкус свободы. Но первая любовь героини оказывается совсем не такой, как ей мечталось. Девушка беременеет от своего одноклассника Сергея, и вскоре оказывается, что никому, кроме нее самой, ребенок не нужен.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- АПАктриса
Анастасия
Пронина
- КЗАктёр
Кирилл
Запорожский
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Людмила
Полякова
- Актриса
Екатерина
Дубакина
- СШАктёр
Сергей
Шеховцов
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- ЗКАктёр
Захар
Кабанов
- МСАктёр
Михаил
Салин
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин