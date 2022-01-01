Только по любви. Серия 2
Wink
Сериалы
Только по любви
1-й сезон
2-я серия
8.82022, Только по любви. Серия 2
Мелодрама18+

Только по любви (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Оптимистка Юля строила планы на будущее, веря, что они с женихом скоро станут мужем и женой. А пока они вместе открыли зоомагазин, который должен помочь им обеспечить семейный бюджет. Вот только мечты на радужное будущее рушатся, подобно карточному домику, когда жених внезапно исчезает, а Юля сталкивается с реальностью — у нее нет возможности расплатиться с кредиторами, а значит магазин придется продать.

Сериал Только по любви 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Только по любви»