Только по любви (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Оптимистка Юля строила планы на будущее, веря, что они с женихом скоро станут мужем и женой. А пока они вместе открыли зоомагазин, который должен помочь им обеспечить семейный бюджет. Вот только мечты на радужное будущее рушатся, подобно карточному домику, когда жених внезапно исчезает, а Юля сталкивается с реальностью — у нее нет возможности расплатиться с кредиторами, а значит магазин придется продать.



Сериал Только по любви 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.