Только по любви. Серия 4
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Только по любви
1-й сезон
4-я серия
8.92022, Только по любви. Серия 4
Мелодрама18+

Только по любви (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Оптимистка Юля строила планы на будущее, веря, что они с женихом скоро станут мужем и женой. А пока они вместе открыли зоомагазин, который должен помочь им обеспечить семейный бюджет. Вот только мечты на радужное будущее рушатся, подобно карточному домику, когда жених внезапно исчезает, а Юля сталкивается с реальностью — у нее нет возможности расплатиться с кредиторами, а значит магазин придется продать.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Только по любви»