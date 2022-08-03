В плену у сакуры (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сакурако работает ассистентом на телестудии в Мацуяме, еe первое самостоятельное задание – снять сюжет о местном кладбище русских военнопленных и их жизни во время Русско-японской войны. Но для изучения дополнительных материалов придется поехать в Россию. Проект не вызывает у девушки особого энтузиазма может быть, она бы отказалась – если бы не бабушка, вручившая Сакурако дневник еe прапрабабки Юи. Юи была сестрой милосердия в лагере военнопленных дневнику она доверила историю своей любви к русскому офицеру Александру Сорокину.
СтранаЯпония
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МИРежиссёр
Масаки
Иноуэ
- ДААктриса
Дзюнко
Абэ
- Актёр
Родион
Галюченко
- ИОАктёр
Иссэй
Огата
- Актёр
Александр
Домогаров
- ТСАктёр
Такуми
Саито
- ХЭАктриса
Хана
Эбисэ
- Актёр
Иван
Громов
- АДАктёр
Андрей
Дементьев
- ЁЯАктёр
Ёко
Ямамото
- МИСценарист
Масаки
Иноуэ
- КССценарист
Константин
Самойленко
- ХЭПродюсер
Хитоси
Эндо
- ЮМПродюсер
Юмико
Масуда
- АЖХудожник
Анатолий
Жуков
- МИМонтажёр
Масаки
Иноуэ
- АЗКомпозитор
Алим
Заиров
- ИСКомпозитор
Иван
Синцов