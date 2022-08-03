Сакурако работает ассистентом на телестудии в Мацуяме, еe первое самостоятельное задание – снять сюжет о местном кладбище русских военнопленных и их жизни во время Русско-японской войны. Но для изучения дополнительных материалов придется поехать в Россию. Проект не вызывает у девушки особого энтузиазма может быть, она бы отказалась – если бы не бабушка, вручившая Сакурако дневник еe прапрабабки Юи. Юи была сестрой милосердия в лагере военнопленных дневнику она доверила историю своей любви к русскому офицеру Александру Сорокину.

