В плену у сакуры
Wink
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В плену у сакуры
8.62019, Sorokin no Mita Sakura
Драма, Исторический106 мин18+

В плену у сакуры (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Сакурако работает ассистентом на телестудии в Мацуяме, еe первое самостоятельное задание – снять сюжет о местном кладбище русских военнопленных и их жизни во время Русско-японской войны. Но для изучения дополнительных материалов придется поехать в Россию. Проект не вызывает у девушки особого энтузиазма может быть, она бы отказалась – если бы не бабушка, вручившая Сакурако дневник еe прапрабабки Юи. Юи была сестрой милосердия в лагере военнопленных дневнику она доверила историю своей любви к русскому офицеру Александру Сорокину.

Страна
Япония
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В плену у сакуры»