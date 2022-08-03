За полчаса до весны. Сезон 1
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За полчаса до весны
1-й сезон

За полчаса до весны (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.92017, За полчаса до весны. Сезон 1 2 серии
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тамара всю жизнь посвятила семье. Она, как ангел-хранитель всегда и во всем поддерживала мужа Олега, талантливого хирурга и своих двух дочерей – Иру и Аню.

Но однажды из семьи Тамары уходят покой и радость. Олег за спиной жены заводит роман с молодой девушкой. Старшая дочь Ира, роковая красавица, не ладит со своим мужем ученым-недотепой Вадимом и собирается уйти от него к гитаристу из группы. А младшая Аня ждет ребенка от парня, который ее обманывает…

Удастся ли Тамаре сохранить семейное счастье, которое еще вчера казалось нерушимым?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «За полчаса до весны»