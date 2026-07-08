Странное время
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Странное время

Странное время (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

1997, Странное время
Драма16+

О фильме

Женский взгляд на поколение тридцатилетних мужчин, на долю которых выпали и Афган, и «криминальная революция», и нарковолна, и СПИД...

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Странное время»