Аритмия (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Врач спасает жизни других, в то время как его семья находится на грани разрушения. Драма Бориса Хлебникова, удостоенная многочисленных кинопремий.
Фельдшер скорой помощи Олег на каждом дежурстве спасает множество людей. Однако в его собственной жизни наступает полнейший �хаос. Мужчина много пьет и предпочитает проводить время с друзьями вместо того, чтобы быть рядом с женой Катей. Молодая женщина больше не может терпеть такое отношение и принимает решение о разводе. Между тем в больнице появляется новый начальник, который вводит правила, направленные на повышение эффективности работы, но игнорирующие заботу о пациентах. Пока все члены бригады пытаются следовать новому порядку и не потерять мизерную зарплату, Олег рискует навсегда лишиться самого близкого человека.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Борис
Хлебников
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АТАктриса
Альбина
Тиханова
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Елена
Дробышева
- ЕМАктёр
Евгений
Муравич
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Надежда
Маркина
- НМСценарист
Наталия
Мещанинова
- Сценарист
Борис
Хлебников
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- АХПродюсер
Алекси
Хюверинен
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев