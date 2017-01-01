Аритмия (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Врач спасает жизни других, в то время как его семья находится на грани разрушения. Драма Бориса Хлебникова, удостоенная многочисленных кинопремий.



Фельдшер скорой помощи Олег на каждом дежурстве спасает множество людей. Однако в его собственной жизни наступает полнейший �хаос. Мужчина много пьет и предпочитает проводить время с друзьями вместо того, чтобы быть рядом с женой Катей. Молодая женщина больше не может терпеть такое отношение и принимает решение о разводе. Между тем в больнице появляется новый начальник, который вводит правила, направленные на повышение эффективности работы, но игнорирующие заботу о пациентах. Пока все члены бригады пытаются следовать новому порядку и не потерять мизерную зарплату, Олег рискует навсегда лишиться самого близкого человека.



Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить душещипательную драму «Аритмия». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе уже сейчас!



Аритмия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.