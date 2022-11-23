Две луны, три солнца (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
7.21998, Две луны, три солнца
Драма, Мелодрама87 мин18+
О фильме
Благополучная и спокойная жизнь в одно мгновение взрывается чудовищным событием, и никогда уже ничего не будет по-старому. Ужасный кровоточащий шрам остается в душе навсегда.
В один прекрасный день молодой и обаятельный археолог Алексей, без пяти минут доктор наук, узнает, что его родного брата закопали заживо. А убийца брата жив и остался безнаказанным. Ослепленный горем Алексей решается на убийство...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РБРежиссёр
Роман
Балаян
- Актёр
Владимир
Машков
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- КСАктёр
Константин
Степанков
- Актриса
Ада
Роговцева
- Актёр
Артём
Михалков
- ОПАктёр
Олег
Примогенов
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- ЛСАктриса
Людмила
Смородина
- Актёр
Сергей
Степанченко
- АСАктёр
Александр
Столяров
- РБСценарист
Роман
Балаян
- ММСценарист
Марина
Мареева
- ВОПродюсер
Владимир
Оселедчик
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- БВОператор
Богдан
Вержбицкий
- ВХКомпозитор
Вадим
Храпачёв