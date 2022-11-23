Благополучная и спокойная жизнь в одно мгновение взрывается чудовищным событием, и никогда уже ничего не будет по-старому. Ужасный кровоточащий шрам остается в душе навсегда.



В один прекрасный день молодой и обаятельный археолог Алексей, без пяти минут доктор наук, узнает, что его родного брата закопали заживо. А убийца брата жив и остался безнаказанным. Ослепленный горем Алексей решается на убийство...

