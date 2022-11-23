Две луны, три солнца
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Две луны, три солнца

Две луны, три солнца (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

7.21998, Две луны, три солнца
Драма, Мелодрама87 мин18+

О фильме

Благополучная и спокойная жизнь в одно мгновение взрывается чудовищным событием, и никогда уже ничего не будет по-старому. Ужасный кровоточащий шрам остается в душе навсегда.

В один прекрасный день молодой и обаятельный археолог Алексей, без пяти минут доктор наук, узнает, что его родного брата закопали заживо. А убийца брата жив и остался безнаказанным. Ослепленный горем Алексей решается на убийство...

Страна
Украина, Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Две луны, три солнца»