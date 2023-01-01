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Артём Михалков
Артём Михалков

Артём Михалков

Карьера
Режиссёр, Актёр, Продюсер
Дата рождения
8 декабря 1975 г. (49 лет)

Биография

Артем Михалков — режиссер и актер кино и телевидения. Родился в Москве 8 декабря 1975 года. Отец кинодеятеля — лауреат премии «Оскар» и народный артист РСФСР Никита Михалков, поэтому выбор профессии не стал ни для кого сюрпризом. Еще в три года сыграл роль Артюши в фильме «Сибириада». После окончания школы Артем поступил на режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии, учился в мастерской знаменитого Марлена Хуциева. Первой большой авторской работой стала короткометражка «Остановка», завоевавшая признание критиков. В 1998 Артем Михалков снялся в драме «Сибирский цирюльник» и с тех пор стал регулярно появляться на экранах в качестве актера. Фильмография актера насчитывает более 40 работ, его можно встретить в картинах «Легенда Феррари», «Духless», «Утомленные солнцем 2», «Пирамммида», «Снег на голову». Как режиссер снял киноленты «Страсти по России», «Сложно ли быть Михалковым», «Ставка на любовь», «Мистер Нокаут».

Фильмография

Режиссёр

Актёр

Продюсер