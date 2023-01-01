Артём Михалков

Биография

Артем Михалков — режиссер и актер кино и телевидения. Родился в Москве 8 декабря 1975 года. Отец кинодеятеля — лауреат премии «Оскар» и народный артист РСФСР Никита Михалков, поэтому выбор профессии не стал ни для кого сюрпризом. Еще в три года сыграл роль Артюши в фильме «Сибириада». После окончания школы Артем поступил на режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии, учился в мастерской знаменитого Марлена Хуциева. Первой большой авторской работой стала короткометражка «Остановка», завоевавшая признание критиков. В 1998 Артем Михалков снялся в драме «Сибирский цирюльник» и с тех пор стал регулярно появляться на экранах в качестве актера. Фильмография актера насчитывает более 40 работ, его можно встретить в картинах «Легенда Феррари», «Духless», «Утомленные солнцем 2», «Пирамммида», «Снег на голову». Как режиссер снял киноленты «Страсти по России», «Сложно ли быть Михалковым», «Ставка на любовь», «Мистер Нокаут».