Фильм Первый на Олимпе
2025, Первый на Олимпе
Драма, Спортивный6+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель — Олимпиада в Хельсинки.
Первый на Олимпе покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Артём
Михалков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Артём
Быстров
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Сценарист
Михаил
Зубко
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
- НСХудожница
Наталья
Салтыкова
- ЕКХудожник
Евгений
Качанов
- МКХудожница
Марина
Красновидова
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев