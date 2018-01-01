Wink
Фильмы
Первый на Олимпе
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый на Олимпе»

Режиссёры

Артём Михалков

Режиссёр

Актёры

Андрей Смоляков

АктёрИван Колосов
Марк-Малик Мурашкин

АктёрЮрий Тюкалов в юности
Елена Лядова

АктрисаВера Савримович
Артём Быстров

АктёрМихаил Савримович
Глеб Калюжный

АктёрЮрий Тюкалов

Сценаристы

Михаил Зубко

Сценарист

Продюсеры

Андрей Тартаков

Продюсер
Вадим Верещагин

Продюсер
Ясмина Бен Аммар

Продюсер

Художники

Наталья Салтыкова

Художница
Евгений Качанов

Художник
Марина Красновидова

Художница

Композиторы

Иван Бурляев

Композитор