Моонзунд
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Моонзунд

Моонзунд (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

9.21988, Моонзунд
Драма, Исторический133 мин18+

О фильме

События картины разворачиваются на Балтике в 1915-1917 годах. Герои фильма - офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев - храбрый, волевой офицер, человек чести. Он любит, и любим, но его любимая - Клара - работает на контрразведку, и быть вместе они не могут. Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев. Он ищет смерти...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моонзунд»