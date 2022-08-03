Моонзунд (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

События картины разворачиваются на Балтике в 1915-1917 годах. Герои фильма - офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев - храбрый, волевой офицер, человек чести. Он любит, и любим, но его любимая - Клара - работает на контрразведку, и быть вместе они не могут. Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев. Он ищет смерти...

