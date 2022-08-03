Моонзунд (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
9.21988, Моонзунд
Драма, Исторический133 мин18+
О фильме
События картины разворачиваются на Балтике в 1915-1917 годах. Герои фильма - офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев - храбрый, волевой офицер, человек чести. Он любит, и любим, но его любимая - Клара - работает на контрразведку, и быть вместе они не могут. Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев. Он ищет смерти...
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время133 мин / 02:13
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Муратов
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актриса
Людмила
Нильская
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актёр
Юрий
Беляев
- Актёр
Борис
Клюев
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Владимир
Еремин
- Актёр
Алексей
Булдаков
- Актриса
Евгения
Добровольская
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВПСценарист
Валентин
Пикуль
- ГХПродюсер
Генрих
Хохлов
- СКХудожник
Сергей
Коковкин
- ЮКХудожник
Юлия
Колотко
- ГСМонтажёр
Гюльсюм
Субаева
- КРОператор
Константин
Рыжов
- АМКомпозитор
Александр
Михайлов