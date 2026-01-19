Жена керосинщика (фильм, 1988) смотреть онлайн

Один из братьев оперировал мальчика. Другой ему ассистировал. Понадобилось переливание крови. Дорожа мгновением, хирург не проверил поданный ассистентом материал и влил больному кровь не той группы. Ребенок умер. Жизнь братьев резко изменилась. Один стал керосинщиком, другой - председателем горсовета.

