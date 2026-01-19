Жена керосинщика (фильм, 1988) смотреть онлайн

Жена керосинщика
Жена керосинщика

Фэнтези, Драма98 мин18+
О фильме

Один из братьев оперировал мальчика. Другой ему ассистировал. Понадобилось переливание крови. Дорожа мгновением, хирург не проверил поданный ассистентом материал и влил больному кровь не той группы. Ребенок умер. Жизнь братьев резко изменилась. Один стал керосинщиком, другой - председателем горсовета.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Фэнтези
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

