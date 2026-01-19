Жена керосинщика (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Жена керосинщика
Фэнтези, Драма98 мин18+
О фильме
Один из братьев оперировал мальчика. Другой ему ассистировал. Понадобилось переливание крови. Дорожа мгновением, хирург не проверил поданный ассистентом материал и влил больному кровь не той группы. Ребенок умер. Жизнь братьев резко изменилась. Один стал керосинщиком, другой - председателем горсовета.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Александр
Кайдановский
- Актёр
Александр
Балуев
- АМАктриса
Анна
Мясоедова
- ВПАктёр
Витаутас
Паукште
- Актёр
Сергей
Векслер
- Актёр
Евгений
Миронов
- НИАктёр
Николай
Исполатов
- ОШАктёр
Олег
Шапко
- МДАктёр
Михаил
Данилов
- АМАктриса
Алла
Малкова
- МШАктёр
Михаил
Шулейкин
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- МААктриса
Марина
Андреева
- Сценарист
Александр
Кайдановский
- АРОператор
Алексей
Родионов
- АГКомпозитор
Александр
Гольдштейн