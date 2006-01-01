Мне не больно (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.92006, Мне не больно
Драмы, Мелодрамы100 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Встретив богачку Натэллу Антоновну, простой парень Миша и не думал, что так выглядит настоящая любовь, ради которой можно свернуть горы. Самый личный фильм Алексея Балабанова.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актриса
Рената
Литвинова
- АБАктриса
Алена
Баркова
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Никита
Михалков
- Актриса
Инга
Оболдина
- ВКАктёр
Валентин
Кузнецов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- АААктёр
Александр
Андреев
- МСАктриса
Марина
Солопченко
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- ВМСценарист
Валерий
Мнацаканов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- МУПродюсер
Максим
Уханов
- Актёр дубляжа
Евгений
Миронов
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Полуян
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- САОператор
Сергей
Астахов
- ВСКомпозитор
Вадим
Самойлов