Биография

Рената Литвинова — театральная и киноактриса СССР и России, популярная телеведущая, режиссер и сценарист. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии. Обладательница наград кинофестиваля «Кинотавр». Родилась в Москве 12 января 1967 года. В детстве будущая кинодеятельница ходила в музыкальную школу, занималась спортом и снималась в рекламных роликах. После окончания школы она поступила в театральный вуз. В университете часто сталкивалась с непониманием своего взгляда на жизнь, манеры писать и играть, однако в профессиональных кругах Рената быстро получила признание. Первый полноценный сценарий она написала в 1988 году. Первую серьезную роль в кино Рената Литвинова сыграла в ленте «Увлеченья» украинского режиссера. Далее ее карьера продвигалась уверенными темпами. Она появилась в картинах «Черная комната», «Диверсант», «Жмурки». Популярность пришла к Литвиновой после участия в съемках сериала «Граница. Таежный роман». Позже продолжила играть, но большую часть времени уделяла написанию сценариев и литературных произведений. Параллельно с этим участвовала в театральных спектаклях.