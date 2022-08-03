Два в одном
Wink
Фильмы
Два в одном

Два в одном (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

6.52007, Два в одном
Драма, Комедия124 мин18+

О фильме

Авторская драма Киры Муратовой, состоящая из двух новелл, действие которых происходит в театре. Лучший фильм СНГ и Балтики по версии жюри премии «Ника» 2007 года. Первая новелла начинается с трагического события – один из актеров повесился на сцене. Это клоун, и заменить его некем. Без него сорвется спектакль, который вот-вот начнется. Но ни одна трагедия еще не мешала актерам перемывать друг другу кости. Ко второй новелле все забывают о произошедшем. Тело клоуна так и не убрали со сцены, а зрители уже ломятся в зал – ожидается аншлаг. Но директор спектакля придумывает, как выкрутиться. Посмотреть киноальманах об актерской доле «Два в одном» можно в видеосервисе Wink.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два в одном»