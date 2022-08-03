Два в одном (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
6.52007, Два в одном
Драма, Комедия124 мин18+
О фильме
Авторская драма Киры Муратовой, состоящая из двух новелл, действие которых происходит в театре. Лучший фильм СНГ и Балтики по версии жюри премии «Ника» 2007 года. Первая новелла начинается с трагического события – один из актеров повесился на сцене. Это клоун, и заменить его некем. Без него сорвется спектакль, который вот-вот начнется. Но ни одна трагедия еще не мешала актерам перемывать друг другу кости. Ко второй новелле все забывают о произошедшем. Тело клоуна так и не убрали со сцены, а зрители уже ломятся в зал – ожидается аншлаг. Но директор спектакля придумывает, как выкрутиться. Посмотреть киноальманах об актерской доле «Два в одном» можно в видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КМРежиссёр
Кира
Муратова
- НБАктриса
Наталья
Бузько
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актриса
Нина
Русланова
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актёр
Александр
Баширов
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- ВГАктёр
Владимир
Горянский
- ЕГАктёр
Евгений
Голубенко
- ЛКАктёр
Леонид
Кушнир
- АСАктриса
Александра
Свенская
- ЕГСценарист
Евгений
Голубенко
- Сценарист
Рената
Литвинова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ОКПродюсер
Олег
Кохан
- АБПродюсер
Александр
Боковиков
- ВПОператор
Владимир
Панков