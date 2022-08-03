Настройщик (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
7.62004, Настройщик
Драма, Криминал155 мин18+
О фильме
Бедный настройщик роялей Андрюша честно трудится в Одессе, он страстно и взаимно любит красавицу Лину. Для счастья им не хватает только денег, так как Лина привыкла к роскоши. Случай сводит Андрея с парой богатых немолодых женщин — Анной Сергеевной и Любой. Обаятельный настройщик легко втирается к ним в доверие и становится близким другом. Чтобы угодить Лине, но не прибегать к насилию, он придумывает изощренный план ограбления состоятельных подруг.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КМРежиссёр
Кира
Муратова
- ГДАктёр
Георгий
Делиев
- АДАктриса
Алла
Демидова
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актриса
Нина
Русланова
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- НБАктриса
Наталья
Бузько
- ЖДАктёр
Жан
Даниэль
- ВКАктёр
Владимир
Комаров
- АПАктёр
Алексей
Павловский
- ЮШАктёр
Юрий
Шлыков
- СЧСценарист
Сергей
Четвертков
- ЕГСценарист
Евгений
Голубенко
- КМСценарист
Кира
Муратова
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АБПродюсер
Александр
Боковиков
- ЕГХудожник
Евгений
Голубенко
- ВОМонтажёр
Валентина
Олейник
- ГКОператор
Геннадий
Карюк
- ВСКомпозитор
Валентин
Сильвестров