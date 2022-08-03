Бедный настройщик роялей Андрюша честно трудится в Одессе, он страстно и взаимно любит красавицу Лину. Для счастья им не хватает только денег, так как Лина привыкла к роскоши. Случай сводит Андрея с парой богатых немолодых женщин — Анной Сергеевной и Любой. Обаятельный настройщик легко втирается к ним в доверие и становится близким другом. Чтобы угодить Лине, но не прибегать к насилию, он придумывает изощренный план ограбления состоятельных подруг.

