Настройщик
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Настройщик

Настройщик (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

7.62004, Настройщик
Драма, Криминал155 мин18+

О фильме

Бедный настройщик роялей Андрюша честно трудится в Одессе, он страстно и взаимно любит красавицу Лину. Для счастья им не хватает только денег, так как Лина привыкла к роскоши. Случай сводит Андрея с парой богатых немолодых женщин — Анной Сергеевной и Любой. Обаятельный настройщик легко втирается к ним в доверие и становится близким другом. Чтобы угодить Лине, но не прибегать к насилию, он придумывает изощренный план ограбления состоятельных подруг.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
155 мин / 02:35

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Настройщик»