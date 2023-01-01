Найденыш
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Найденыш

Найденыш (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

9.22011, Найденыш 2 сезона
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Двое воспитанников детского дома влюбляются друг в друга, и их отношения очень быстро доходят до интимной близости. Вскоре девушка понимает, что беременна, и сообщает об этом любимому парню. Тот в шоке и не знает, что с этим делать. Все становится известно воспитателям, которые требуют, чтобы девушка сделала аборт. Будущий отец в панике сбегает. И вот девочка-сирота, оставшаяся один на один со своими проблемами, всегда мечтавшая о своей семье, решается на очень смелый шаг - родить ребенка и посвятить ему жизнь, отдать всю любовь.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Найденыш»

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