Найденыш. Сезон 2
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2-й сезон

Найденыш (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

9.32011, Найденыш. Сезон 2 4 серии
Мелодрама18+

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

О сериале

Двое воспитанников детского дома влюбляются друг в друга, и их отношения очень быстро доходят до интимной близости. Вскоре девушка понимает, что беременна, и сообщает об этом любимому парню. Тот в шоке и не знает, что с этим делать. Все становится известно воспитателям, которые требуют, чтобы девушка сделала аборт. Будущий отец в панике сбегает. И вот девочка-сирота, оставшаяся один на один со своими проблемами, всегда мечтавшая о своей семье, решается на очень смелый шаг - родить ребенка и посвятить ему жизнь, отдать всю любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Найденыш»