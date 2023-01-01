Биография

Татьяна Космачева — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Реутове 13 марта 1985 года. В детстве грезила о балетной сцене, но позже загорелась мечтой стать актрисой. Однако родители девочки хотели, чтобы она получила иную профессию, поэтому Татьяна поступила на факультет статистики и эконометрики. После третьего курса бросила учебу и прошла отбор на престижный курс Райкина в Школу-студию МХАТ. Более 10 лет сотрудничает с Московским академическим театром имени Маяковского. Фильмография Татьяны Космачевой насчитывает более 25 работ. Актрису можно встретить в таких проектах, как «Закрытая школа», «Провинциалка», «Мамы», «Зорге», «Чик-Чирик», «Ловушка для королевы», «Двойник».