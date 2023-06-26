Бой местного значения (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Конец 1943 года. Подразделение советских солдат во главе с молодым, ещё не нюхавшим войны, младшим лейтенантом останавливается в глухой деревеньке, стоящей в стороне от главных дорог. Её жители за всё время войны ни разу не видели немцев, поэтому внезапное появление здесь отборных диверсантов СС стало для всех полной неожиданностью...

