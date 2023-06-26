Бой местного значения (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
9.02008, Бой местного значения
Драма, Военный99 мин18+
О фильме
Конец 1943 года. Подразделение советских солдат во главе с молодым, ещё не нюхавшим войны, младшим лейтенантом останавливается в глухой деревеньке, стоящей в стороне от главных дорог. Её жители за всё время войны ни разу не видели немцев, поэтому внезапное появление здесь отборных диверсантов СС стало для всех полной неожиданностью...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Николай
Добрынин
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- СШАктёр
Сергей
Шеховцов
- ВБАктёр
Владислав
Бендерский
- АААктёр
Александр
Александров
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- ОЗАктриса
Ольга
Завьялова
- АКСценарист
Алексей
Козлов
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ВДОператор
Валерий
Дегтярёв
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров