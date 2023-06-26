Бой местного значения
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Бой местного значения

Бой местного значения (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

9.02008, Бой местного значения
Драма, Военный99 мин18+

О фильме

Конец 1943 года. Подразделение советских солдат во главе с молодым, ещё не нюхавшим войны, младшим лейтенантом останавливается в глухой деревеньке, стоящей в стороне от главных дорог. Её жители за всё время войны ни разу не видели немцев, поэтому внезапное появление здесь отборных диверсантов СС стало для всех полной неожиданностью...

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бой местного значения»