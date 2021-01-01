Артек. Большое путешествие (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Школьники находят в лагере волшебное дерево, переносятся в 1988 год и становятся подопечными вожатого в исполнении Михаила Галустяна. Отдыхая в «Артеке», группа современных подростков узнае�т легенду о дереве желаний, которое растет на территории лагеря. Ребята решают доверить ему свои мечты. Вот только дерево считает, что для их исполнения школьникам необходимо перенестись в 1988 год, когда детьми были их родители. Так герои оказываются в советском «Артеке» и узнают, что такое жизнь без гаджетов, интернета и поп-ита. Чему она их научит – узнаете из фильма 2021 года «Артек. Большое путешествие», который в сервисе Wink можно посмотреть онлайн и в хорошем качестве.



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