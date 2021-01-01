Артек. Большое путешествие (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Школьники находят в лагере волшебное дерево, переносятся в 1988 год и становятся подопечными вожатого в исполнении Михаила Галустяна. Отдыхая в «Артеке», группа современных подростков узнае�т легенду о дереве желаний, которое растет на территории лагеря. Ребята решают доверить ему свои мечты. Вот только дерево считает, что для их исполнения школьникам необходимо перенестись в 1988 год, когда детьми были их родители. Так герои оказываются в советском «Артеке» и узнают, что такое жизнь без гаджетов, интернета и поп-ита. Чему она их научит – узнаете из фильма 2021 года «Артек. Большое путешествие», который в сервисе Wink можно посмотреть онлайн и в хорошем качестве.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ААРежиссёр
Армен
Ананикян
- ДБАктёр
Даниил
Большов
- Актёр
Алексей
Онежен
- ЛААктриса
Лиза
Анохина
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- Актёр
Евгений
Пронин
- ВБАктёр
Виталий
Безруков
- Актёр
Михаил
Галустян
- ААСценарист
Армен
Ананикян
- Сценарист
Александр
Назаров
- Сценарист
Олег
Смагин
- АШСценарист
Александр
Шампаров
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- Продюсер
Олег
Смагин
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- АШМонтажёр
Андрей
Шатских
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев