Напарник (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Александр
Андрющенко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Андрей
Назимов
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актёр
Ян
Цапник
- ФЛАктёр
Филипп
Литман
- Актёр
Андрей
Золотарев
- Актёр
Сахат
Дурсунов
- Актёр
Евгений
Коряковский
- ЮЖАктёр
Юнчен
Жуань
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- ДЗХудожница
Дарья
Зонова
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- ММОператор
Михаил
Милашин
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков