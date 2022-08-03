Напарник
Wink
Фильмы
Напарник
9.12017, Напарник
Комедия88 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Напарник (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Напарник»