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8.82022, Домашнее поле. Сезон 1. Серия 7
Драма, Спортивный18+
Домашнее поле (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+41 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+37 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+37 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+36 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Максим Матвеев) находит неожиданное решение: в обход спонсоров он назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время35 мин / 00:35
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Феликс
Умаров
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Александра
Хромова
- Актёр
Богдан
Голощук
- Актёр
Федор
Леонов
- Актёр
Илларион
Маров
- Актёр
Азиз
Эшонкулов
- Актёр
Егор
Корнев
- Сценарист
Иван
Новиков
- Сценарист
Евгения
Бурасова
- Продюсер
Илья
Стюарт
- Продюсер
Павел
Буря
- Продюсер
Мурад
Османн
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АБХудожник
Аркадий
Байматов
- АНХудожница
Алена
Неброева
- СТХудожница
Софья
Тютюнник
- ЮИХудожница
Юлиана
Инюшева
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- КХМонтажёр
Кирилл
Хандурин
- ЮПМонтажёр
Юлия
Полякова
- Оператор
Павел
Белявский
- Композитор
Константин
Познеков