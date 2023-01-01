Биография

Феликс Умаров — российский режиссер и оператор. Родился 29 ноября 1994 года. С 5 до 12 лет будущий кинодеятель играл в Государственном Академическом театре. После окончания средней школы Феликс поступил на операторский факультет во ВГИК, который окончил в 2017 году. Совмещая с учебой, Умаров посещал режиссерскую мастерскую Джаника Файзиева. В 2019 году молодому режиссеру удалось поучаствовать в рекламном конкурсе Канн под названием Young Lions. Первым постановочным опытом Феликса Умарова стала короткометражка «Эдем» 2019 года, снятая в содружестве с Польшей. В 2020 году на телеэкраны вышла спортивная драма «Домашнее поле» из линейки more originals, полностью срежисированная Умаровым. В 2024 году планируется выход его фильма-мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина», в котором роль поэта отошла Юре Борисову.