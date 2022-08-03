Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Максим Матвеев) находит неожиданное решение: в обход спонсоров он назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир.

