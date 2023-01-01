Биография

Илларион Маров — российский актер театра и кино. Родился в Пензе 10 мая 1999 года. В школьные годы Илларион был активным подростком: обучался гитаре и губной гармошке, а также играл в музыкальном театре. В 2020 году он получил высшее образование, окончив Школу-студию МХАТ. Недолгое время спустя Маров попал в стажерскую группу театра «Современник». Первое появление Иллариона Марова на экране состоялось в 2020 году в сериале «Need хелп». В следующем году его можно было увидеть в мелодраме «Шестнадцать +», а в 2022 году юноша сыграл Рому Липатова в спортивной драме «Домашнее поле» из линейки more.originals.