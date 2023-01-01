Поедем с тобой в Макао (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Студент встречает освободившегося из тюрьмы отца, который знакомит сына с миром подпольного покера. Тонкая драма «Поедем с тобой в Макао» — фильм о взаимоотношениях родителей и детей от режиссера «Отпуска в октябре» Романа Михайлова.



Олегу 19 лет, он живет в тесной квартире вместе с мамой и отчимом, учится на юриста и ищет себя. Однажды в его маленьком мире появляется отец, который недавно вышел на свободу. В тюрьму он попал по доносу, а до заключения проводил почти все время за азартными играми. Олег пытается узнать отца поближе, но интересы того ограничиваются покером, и он полон решимости посвятить в свое главное хобби сына. Однако месте с захватывающими правилами и стратегиями в покерном штабе их ожидают демоны темного прошлого.



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