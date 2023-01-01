Биография

Мурад Османн — российский продюсер. Родился в Дагестане 15 мая 1985 года. В 2001 году Мурад окончил школу, после чего два года проучился в Кембридже. В 2003 году юноша поступил в Лондонский Имперский колледж на инженерно-строительный факультет. В 2008 году Османн отправился в Москву и начал работать фотографом. В 2010 году он основал кинокомпанию Hype Production, а в 2011-м создал проект о путешествиях #FollowMeTo. Дебютным продюсерским проектом Мурада Османна стала короткометражка «Капсула» 2014 года с Тимати в главной роли. С 2016 года кинодеятель спродюсировал более 35 проектов, самые известные из которых «Ученик», «Лето» и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Спутник» с Петром Федоровым, «Казнь» бывшего клипмейкера Ладо Кватании и «Домашнее поле» из линейки more originals.