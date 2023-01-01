Биография

Александра Хромова — российская актриса. Родилась в Москве 14 августа 1999 года. До построения актерской карьеры Александра находила себя в музыке. Девушка более 10 лет занималась эстрадно-джазовым вокалом, побеждала в конкурсах и писала собственные песни. В 2021 году она окончила ВТУ имени Щепкина, после чего проходила практику в Малом Театре. В 2015 году Александра Хромова сыграла свою первую роль в сериале «Перекрестки судьбы», однако участие в проекте не принесло ей славы. В 2020 году на телеэкраны вышел хит «Мир! Дружба! Жвачка!», где актриса исполнила роль Ксюши. Карьера девушки начала набирать обороты, и ее пригласили сниматься в такие сериалы, как «Смерть манекенщицы», «Изи катка 2» и «Домашнее поле».