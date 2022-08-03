Домашнее поле (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Спортивная драма о первой женщине-тренере в мужском спорте расскажет историю Елены Волковой, талантливой москвички, которая получила назначение в провинциальный клуб мужской футбольной Премьер-Лиги. Лучший способ узнать, как упрямой профессионалке удастся покорить неприветливый мир мужского футбола — смотреть 1 сезон сериала «Домашнее поле» онлайн на Wink.



В первом сезоне «Домашнего поля» Елене предстоит возглавить «Красный ястреб», футбольный клуб, вышедший в высшую лигу, и оставшийся без главного тренера прямо перед стартом сезона. У Волковой богатый опыт в женском футболе и выдающиеся тренерские навыки, но в городе ее ждет холодный прием. Сможет ли она убедить в своей компетентности спонсоров и болельщиков и привлечь на свою сторону игроков?



Не пропустите «Домашнее поле», первый сериал студии Hype Film, известной по работе над фильмами «Спутник», «Родные», «Лето» и «Петровы в гриппе». В работе над спортивной драмой приняли участие блестящие актеры: главные роли исполнили Светлана Устинова, Максим Матвеев, Иван Янковский и Игорь Верник, режиссером проекта стал дебютант Феликс Умаров. 1 сезон «Домашнего поля» смотреть онлайн на Wink можно уже сейчас!

