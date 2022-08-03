Домашнее поле (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+41 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+37 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+37 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+36 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Спортивная драма о первой женщине-тренере в мужском спорте расскажет историю Елены Волковой, талантливой москвички, которая получила назначение в провинциальный клуб мужской футбольной Премьер-Лиги. Лучший способ узнать, как упрямой профессионалке удастся покорить неприветливый мир мужского футбола — смотреть 1 сезон сериала «Домашнее поле» онлайн на Wink.
В первом сезоне «Домашнего поля» Елене предстоит возглавить «Красный ястреб», футбольный клуб, вышедший в высшую лигу, и оставшийся без главного тренера прямо перед стартом сезона. У Волковой богатый опыт в женском футболе и выдающиеся тренерские навыки, но в городе ее ждет холодный прием. Сможет ли она убедить в своей компетентности спонсоров и болельщиков и привлечь на свою сторону игроков?
Не пропустите «Домашнее поле», первый сериал студии Hype Film, известной по работе над фильмами «Спутник», «Родные», «Лето» и «Петровы в гриппе». В работе над спортивной драмой приняли участие блестящие актеры: главные роли исполнили Светлана Устинова, Максим Матвеев, Иван Янковский и Игорь Верник, режиссером проекта стал дебютант Феликс Умаров. 1 сезон «Домашнего поля» смотреть онлайн на Wink можно уже сейчас!
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Феликс
Умаров
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Александра
Хромова
- Актёр
Богдан
Голощук
- Актёр
Федор
Леонов
- Актёр
Илларион
Маров
- Актёр
Азиз
Эшонкулов
- Актёр
Егор
Корнев
- Сценарист
Иван
Новиков
- Сценарист
Евгения
Бурасова
- Продюсер
Илья
Стюарт
- Продюсер
Павел
Буря
- Продюсер
Мурад
Османн
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АБХудожник
Аркадий
Байматов
- АНХудожница
Алена
Неброева
- СТХудожница
Софья
Тютюнник
- ЮИХудожница
Юлиана
Инюшева
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- КХМонтажёр
Кирилл
Хандурин
- ЮПМонтажёр
Юлия
Полякова
- Оператор
Павел
Белявский
- Композитор
Константин
Познеков