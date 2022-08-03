Домашнее поле. Сезон 1. Серия 8
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8.82022, Домашнее поле. Сезон 1. Серия 8
Драма, Спортивный18+

Домашнее поле (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Максим Матвеев) находит неожиданное решение: в обход спонсоров он назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Домашнее поле»