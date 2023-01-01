Биография

Георгий Дронов — актер театра и кино, режиссер. Родился в Москве 7 апреля 1971 года. Имеет сразу два творческих образования: в 1992 году окончил столичный институт культуры, а позже получил диплом театрального вуза. Сотрудничал с Малым театром, играл в театре «На Юго-Западе». На сцене воплотил образы Ромео из знаменитой пьесы Шекспира, Курчаева в спектакле «День на день не приходится», Бернара в постановке «Боинг-Боинг». Также дублировал мультфильмы «Астерикс и викинги» и «Гроза муравьев». Сегодня Георгий Дронов успешно развивает карьеру в кино и на телевидении. В его фильмографии можно встретить такие проекты, как «Воронины», «Саша+Маша», «Ивановы-Ивановы», «Дневной дозор», «Одна за всех». В 2023 году на экраны вышла комедия «Моя мама — шпион».