Битва пап (2024 год) смотреть онлайн
Сюжет
Отечественная комедия про двух отцов, которые борются за организацию свадьбы для своих детей. «Битва пап», фильм 2024 года, доступен в онлайн-кинотеатре Wink. В картине снялись известные комедийные актеры, среди которых Максим Лагашкин и Людмила Артемьева.
Костя и Маша решили пожениться, но желание официально оформить свои отношения превращается в повод для конфликта их отцов. Один хочет устроить праздник сыну в Доме офицеров и позвать туда всю родню, а второй — организовать дочери роскошную свадьбу за границей. Ситуация осложняется, поскольку Маша и Костя стали участниками свадебного реалити-шоу, а значит торжество должно состояться в Сочи. Также за всем этим наблюдают два бандита, которые планируют обокрасть влюбленных.
Смогут ли родственники прийти к согласию и состоится ли свадьба? Узнаете в комедии «Битва пап» — смотреть онлайн фильм можно по подписке на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ИАРежиссёр
Иван
Архипов
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актёр
Роман
Мадянов
- АЗАктёр
Александр
Златопольский
- Актриса
Анна
Уколова
- СШАктёр
Сергей
Штепс
- Актриса
Наталья
Рудова
- ТИАктёр
Тимофей
Иванов
- ДГАктриса
Даяна
Гудз
- СЗАктриса
София
Златопольская
- АЛАктриса
Алиса
Лозовская
- КРАктёр
Константин
Раскатов
- АПАктёр
Андрей
Пантелеев
- Актёр
Вадим
Галыгин
- ДБАктёр
Дмитрий
Бузаев
- ЮИАктриса
Юлия
Ивлиева
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- АППродюсер
Алеся
Пантелеева
- АЗПродюсер
Александр
Златопольский
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- ЕБХудожница
Екатерина
Барынина
- АПМонтажёр
Андрей
Полубояринов
- ВШОператор
Валерий
Шарапов
- DГКомпозитор
DJ
Грув
- АПЗвукорежиссёр
Александр
Панов