Битва пап (2024 год) смотреть онлайн

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Отечественная комедия про двух отцов, которые борются за организацию свадьбы для своих детей. «Битва пап», фильм 2024 года, доступен в онлайн-кинотеатре Wink. В картине снялись известные комедийные актеры, среди которых Максим Лагашкин и Людмила Артемьева.



Костя и Маша решили пожениться, но желание официально оформить свои отношения превращается в повод для конфликта их отцов. Один хочет устроить праздник сыну в Доме офицеров и позвать туда всю родню, а второй — организовать дочери роскошную свадьбу за границей. Ситуация осложняется, поскольку Маша и Костя стали участниками свадебного реалити-шоу, а значит торжество должно состояться в Сочи. Также за всем этим наблюдают два бандита, которые планируют обокрасть влюбленных.



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