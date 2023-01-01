Рыжик в Зазеркалье
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Рыжик в Зазеркалье

Рыжик в Зазеркалье (сериал, 2010) смотреть онлайн

8.62010, Рыжик в Зазеркалье 1 сезон
Фэнтези, Семейные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В сказочном королевстве Недалия злой волшебник Мортис заколдовал все зеркала. Жители Недалии не могли видеть свои отражения даже в воде, потому что сразу исчезали. Но Мортису и этого показалось мало. И зло начало проникать из сказочного в реальный мир.

Победить Мортиса не просто – его может остановить человек королевских кровей. И таким человеком оказывается 12-летняя озорная девчонка Рыжик.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb