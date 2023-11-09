Рыжик в Зазеркалье (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Рыжик в Зазеркалье. Сезон 1
8.72010, Рыжик в Зазеркалье. Сезон 1 2 серии
Фэнтези, Приключения18+

В сказочном королевстве Недалия злой волшебник Мортис заколдовал все зеркала. Жители Недалии не могли видеть свои отражения даже в воде, потому что сразу исчезали. Но Мортису и этого показалось мало. И зло начало проникать из сказочного в реальный мир.

Победить Мортиса не просто – его может остановить человек королевских кровей. И таким человеком оказывается 12-летняя озорная девчонка Рыжик.

Страна
Беларусь
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb