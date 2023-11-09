WinkСериалыРыжик в Зазеркалье1-й сезон
Рыжик в Зазеркалье (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
8.72010, Рыжик в Зазеркалье. Сезон 1 2 серии
Фэнтези, Приключения18+
Сезоны и серии
О сериале
В сказочном королевстве Недалия злой волшебник Мортис заколдовал все зеркала. Жители Недалии не могли видеть свои отражения даже в воде, потому что сразу исчезали. Но Мортису и этого показалось мало. И зло начало проникать из сказочного в реальный мир.
Победить Мортиса не просто – его может остановить человек королевских кровей. И таким человеком оказывается 12-летняя озорная девчонка Рыжик.
СтранаБеларусь
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЕТРежиссёр
Елена
Турова
- ДЗАктриса
Диана
Запрудская
- АСАктриса
Алеся
Самоховец
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- ВШАктриса
Вероника
Шилковская
- ЮБАктёр
Юрий
Баранов
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ВКАктриса
Вера
Кавалерова
- ЕТСценарист
Елена
Турова
- ДРОператор
Дмитрий
Рудь
- ВККомпозитор
Владимир
Кондрусевич