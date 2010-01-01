Рыжик в Зазеркалье (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.72010, Рыжик в Зазеркалье. Сезон 1. Серия 2
Фэнтези, Приключения18+
Сезоны и серии
О сериале
В сказочном королевстве Недалия злой волшебник Мортис заколдовал все зеркала. Жители Недалии не могли видеть свои отражения даже в воде, потому что сразу исчезали. Но Мортису и этого показалось мало. И зло начало проникать из сказочного в реальный мир.
Победить Мортиса не просто – его может остановить человек королевских кровей. И таким человеком оказывается 12-летняя озорная девчонка Рыжик.
Сериал Рыжик в Зазеркалье 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаБеларусь
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЕТРежиссёр
Елена
Турова
- ДЗАктриса
Диана
Запрудская
- АСАктриса
Алеся
Самоховец
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- ВШАктриса
Вероника
Шилковская
- ЮБАктёр
Юрий
Баранов
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ВКАктриса
Вера
Кавалерова
- ЕТСценарист
Елена
Турова
- ДРОператор
Дмитрий
Рудь
- ВККомпозитор
Владимир
Кондрусевич