Рыжик в Зазеркалье (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В сказочном королевстве Недалия злой волшебник Мортис заколдовал все зеркала. Жители Недалии не могли видеть свои отражения даже в воде, потому что сразу исчезали. Но Мортису и этого показалось мало. И зло начало проникать из сказочного в реальный мир.



Победить Мортиса не просто – его может остановить человек королевских кровей. И таким человеком оказывается 12-летняя озорная девчонка Рыжик.



