Эпилог
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Эпилог

Эпилог (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

7.71994, Эпилог
Драма83 мин18+

О фильме

Герои фильма - представители творческой интеллигенции. Еще вчера их произведения считались национальным достоянием, однако сейчас они оказались никому не нужны. Известный писатель Иван Андреевич вынужден зарабатывать на жизнь продажей собственных книг с именными автографами. Больше повезло его другу, знаменитому художнику Михаилу Антоновичу. Все его картины купил западный коллекционер. Но совсем невеселым получился банкет, устроенный художником по этому поводу...

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb