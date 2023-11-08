Эпилог (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Герои фильма - представители творческой интеллигенции. Еще вчера их произведения считались национальным достоянием, однако сейчас они оказались никому не нужны. Известный писатель Иван Андреевич вынужден зарабатывать на жизнь продажей собственных книг с именными автографами. Больше повезло его другу, знаменитому художнику Михаилу Антоновичу. Все его картины купил западный коллекционер. Но совсем невеселым получился банкет, устроенный художником по этому поводу...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИДРежиссёр
Игорь
Добролюбов
- ЭГАктёр
Эдуард
Горячий
- ВБАктёр
Валентин
Белохвостик
- АКАктриса
Александра
Климова
- ГОАктёр
Геннадий
Овсянников
- ТМАктриса
Татьяна
Мархель
- ВЗАктёр
Владимир
Золотухин
- ВМАктёр
Владимир
Мищанчук
- МПАктёр
Михаил
Петров
- АПАктёр
Александр
Подобед
- Актёр
Сергей
Русскин
- ИДСценарист
Игорь
Добролюбов
- АРОператор
Александр
Рудь
- ВККомпозитор
Владимир
Кондрусевич