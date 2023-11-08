Эпилог (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Герои фильма - представители творческой интеллигенции. Еще вчера их произведения считались национальным достоянием, однако сейчас они оказались никому не нужны. Известный писатель Иван Андреевич вынужден зарабатывать на жизнь продажей собственных книг с именными автографами. Больше повезло его другу, знаменитому художнику Михаилу Антоновичу. Все его картины купил западный коллекционер. Но совсем невеселым получился банкет, устроенный художником по этому поводу...

