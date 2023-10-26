Падение вверх (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Падение вверх
Попав в автомобильную катастрофу, мальчик теряет родителей и оказывается прикованным к инвалидной коляске. Став творцом своего мира и своей судьбы, юный герой побеждает личную трагедию.

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

