Тайна виллы «Грета»
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Тайна виллы «Грета»

Тайна виллы «Грета» (фильм, 1983) смотреть онлайн

8.21983, Тайна виллы «Грета»
Криминал, Детектив95 мин18+
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О фильме

Члены масонской ложи «Щит и шлем», направляемые ЦРУ, готовят государственный переворот в одной из западных стран. Репортеру уголовной хроники удается проникнуть в штаб-квартиру заговорщиков. Добытая им информация сыграет решающую роль в предотвращении путча. Однако удачливый журналист вскоре убеждается, что обнаружил только верхушку «айсберга»...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна виллы «Грета»»