Члены масонской ложи «Щит и шлем», направляемые ЦРУ, готовят государственный переворот в одной из западных стран. Репортеру уголовной хроники удается проникнуть в штаб-квартиру заговорщиков. Добытая им информация сыграет решающую роль в предотвращении путча. Однако удачливый журналист вскоре убеждается, что обнаружил только верхушку «айсберга»...

