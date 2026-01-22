Тайна виллы «Грета» (фильм, 1983) смотреть онлайн
8.21983, Тайна виллы «Грета»
Криминал, Детектив95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Члены масонской ложи «Щит и шлем», направляемые ЦРУ, готовят государственный переворот в одной из западных стран. Репортеру уголовной хроники удается проникнуть в штаб-квартиру заговорщиков. Добытая им информация сыграет решающую роль в предотвращении путча. Однако удачливый журналист вскоре убеждается, что обнаружил только верхушку «айсберга»...
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ТЛРежиссёр
Тамара
Лисициан
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актёр
Александр
Збруев
- ЕФАктриса
Елена
Финогеева
- Актёр
Юрий
Соломин
- ВТАктёр
Витаутас
Томкус
- ИУАктёр
Ион
Унгуряну
- ГТАктёр
Гурген
Тонунц
- Актёр
Валентин
Никулин
- СЧАктёр
Семен
Чунгак
- Актёр
Семён
Фарада
- ВЯАктёр
Вальдас
Ятаутис
- Актёр
Олег
Анофриев
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- АЛАктёр
Абессалом
Лория
- ВТАктёр
В.
Тржесневский
- ИРАктёр
Иосиф
Рыклин
- ЭОАктриса
Э.
Очаговия
- АЧАктёр
А.
Чатинян
- УЛАктёр
Улдис
Лиелдидж
- АЧАктриса
Алла
Чеботарёва
- ЛААктриса
Лидия
Андреева
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ККАктёр
Константин
Кошкин
- МСАктёр
Мирча
Соцки-Войническу
- ВБАктёр
Валерий
Беляков
- ПМАктёр
Павел
Махотин
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ВКАктёр
Владимир
Кремена
- АААктёр
Альгис
Арлаускас
- ЛБАктриса
Лучана
Бабичкова
- Актриса
Татьяна
Кузнецова
- ЮНАктёр
Юрий
Нездыменко
- ТЛСценарист
Тамара
Лисициан
- ЗГПродюсер
Зиновий
Гризик
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- ОЕМонтажёр
Ольга
Етенко
- МДОператор
Михаил
Демуров
- ВЭОператор
Виктор
Эпштейн-Стрельцын
- ИЕКомпозитор
Игорь
Ефремов