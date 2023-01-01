Вход в лабиринт (сериал, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Таинственные злоумышленники проводят дерзкую аферу: они отравляют капитана милиции Позднякова сильным транквилизатором, которого официально еще не должно существовать. После бандиты используют украденные у Позднякова документы, чтобы грабить людей – пусть и наживших богатства нечестными способами. Расследовать дело и помогать восстанавлив�ать доброе имя Позднякова берется следователь Муромцев.



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