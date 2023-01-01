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Вход в лабиринт (сериал, 1989) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.11989, Вход в лабиринт. Серия 5
Криминал, Детективы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Таинственные злоумышленники проводят дерзкую аферу: они отравляют капитана милиции Позднякова сильным транквилизатором, которого официально еще не должно существовать. После бандиты используют украденные у Поздн�якова документы, чтобы грабить людей – пусть и наживших богатства нечестными способами. Расследовать дело и помогать восстанавливать доброе имя Позднякова берется следователь Муромцев.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВКРежиссёр
Валерий
Кремнев
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- ММАктёр
Микк
Микивер
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- БРАктёр
Борис
Романов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актёр
Юрий
Горобец
- Актёр
Владимир
Носик
- ТНАктриса
Татьяна
Назарова
- ЖПАктриса
Жанна
Прохоренко
- Актриса
Наталья
Хорохорина
- АВСценарист
Аркадий
Вайнер
- ГВСценарист
Георгий
Вайнер
- НВПродюсер
Николай
Вельмискин
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- АОХудожник
Александр
Осипов
- ВКХудожник
В.
Круглый
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев