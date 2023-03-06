Тетушки
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Тетушки

Тетушки (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.72013, Тетушки
Комедия, Фэнтези90 мин12+

О фильме

Чудеса становятся реальностью, особенно, если кому-то это очень сильно нужно. Героям фильма Маше и еe деду, накануне Рождества грозит опасность, о которой они ещe не подозревают. Но помощь придeт совершенно с неожиданной стороны…

Страна
Латвия, Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тетушки»